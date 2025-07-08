На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о последствиях взыскания налоговых долгов без суда

Специалист Крылов: взыскание налоговых долгов без суда усложнит жизнь россиян
true
true
true
close
Владимир Новиков/РИА «Новости»

Внесудебное взыскание задолженности по налогам может усложнить жизнь россиян, потому что в этом случае они не смогут найти средства для покрытия долга, а также оспорить часть задолженности в суде. Об этом НСН рассказал генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

По его словам, в целом нововведение является хорошим для России, потому что это упростит процедуру. Однако для физических лиц ситуация осложнится.

«Юридическая защита по налогам — очень дорогая процедура в России. В каком-то смысле это большой жирный минус. Мне лично взыскания без суда не очень нравятся. Когда задолженность взыскивается через суд, больше возможностей и время потянуть, чтобы найти деньги, и какую-то часть долга оспорить», — сказал Крылов.

Эксперт добавил, что должники могут также оформить банкротство. Однако он предупредил, что это тяжелая процедура, потому что она имеет свои последствия.

8 июля сообщалось, что правительственная комиссия одобрила поправки ко второму чтению законопроекта Минфина, направленного на расширение внесудебного порядка взыскания налоговой задолженности на физических лиц. На данный момент внесудебная процедура применяется исключительно к организациям, однако с ноября 2025 года ее планируется распространить и на граждан, самостоятельно декларирующих доходы, в том числе в рамках самозанятости.

Ранее в России предложили списать долги многодетных по ЖКУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами