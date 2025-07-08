Россиянам рассказали о последствиях взыскания налоговых долгов без суда

Внесудебное взыскание задолженности по налогам может усложнить жизнь россиян, потому что в этом случае они не смогут найти средства для покрытия долга, а также оспорить часть задолженности в суде. Об этом НСН рассказал генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов.

По его словам, в целом нововведение является хорошим для России, потому что это упростит процедуру. Однако для физических лиц ситуация осложнится.

«Юридическая защита по налогам — очень дорогая процедура в России. В каком-то смысле это большой жирный минус. Мне лично взыскания без суда не очень нравятся. Когда задолженность взыскивается через суд, больше возможностей и время потянуть, чтобы найти деньги, и какую-то часть долга оспорить», — сказал Крылов.

Эксперт добавил, что должники могут также оформить банкротство. Однако он предупредил, что это тяжелая процедура, потому что она имеет свои последствия.

8 июля сообщалось, что правительственная комиссия одобрила поправки ко второму чтению законопроекта Минфина, направленного на расширение внесудебного порядка взыскания налоговой задолженности на физических лиц. На данный момент внесудебная процедура применяется исключительно к организациям, однако с ноября 2025 года ее планируется распространить и на граждан, самостоятельно декларирующих доходы, в том числе в рамках самозанятости.

Ранее в России предложили списать долги многодетных по ЖКУ.