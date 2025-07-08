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Россияне столкнутся с внесудебным взысканием долгов

«Известия»: налоговая служба получит право взыскивать деньги с россиян без суда
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Федеральная налоговая служба (ФНС) получит право взыскивать деньги с россиян без суда. Об этом сообщает издание «Известия».

О взыскании задолженностей граждан будут предупреждать через портал «Госуслуги» и через личный кабинет на сайте налоговой службы, после чего россияне смогут обозначить свои возражения в течение месяца. Если таковых не последует, средства будут автоматически списаны со счетов должников или изъяты с привлечением судебных приставов. В противном случае долги будут изыматься через суд.

Законопроект о новом порядке взыскания налоговых долгов уже принят Госдумой в первом чтении и 7 июля вместе с правками был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Теперь законопроект будет вынесен на голосование во втором чтении.

Ожидается, что на внесудебный порядок перейдет до 85% дел о взыскании налоговых долгов с физических лиц, поскольку большинство должников не возражают против требований ФНС. Отмечается, что отказ от длительных судебных процессов позволит должникам сэкономить около трети суммы долга.

До этого легкоатлетка Елена Исинбаева погасила долги на сумму 1,5 млн рублей перед налоговой.

Ранее у рэпера Птахи заморозили счета из-за долга в почти 800 тыс. рублей.

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