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Россиянина осудили за попытку присоединиться к террористической организации

Жителя Подмосковья осудили за преступление террористической направленности
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Depositphotos

Суд приговорил 19-летнего жителя Московской области к шести годам лишения свободы, признав его виновным в совершении преступления террористической направленности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Речь идет о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Фигурант, находясь на территории Красногорска, по собственной инициативе вступил в переписку с представителем запрещенной в РФ террористической организации. Подсудимый заявил о своей готовности принять участие в ее деятельности, но об этом узнали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. В результате силовики задержали жителя Подмосковья и провели обыски в его доме. Кроме того, специалисты назначили и провели психолого-психиатрическую экспертизу.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, из которых два года с отбыванием в тюрьме, а последующие четыре — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении.

В мае в Москве задержали подозреваемого в подготовке террористического акта. Впоследствии ему предъявили обвинения и арестовали на два месяца.

Ранее жителя Набережных Челнов осудили на 22 года за участие в деятельности запрещенной военизированной организации.

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