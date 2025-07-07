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Жителя Набережных Челнов осудили за участие в проукраинской организации

ФСБ: в Татарстане противник СВО получил 22 года за участие в запрещенной группе
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ЦОС ФСБ РФ

В Набережных Челнах суд приговорил 35-летнего местного жителя к 22 годам лишения свободы за участие в запрещенной военизированной организации, деятельность которой координируется украинскими спецслужбами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, мужчина, выступавший против специальной военной операции, присоединился к радикальной проукраинской структуре, признанной террористической. В отношении него было возбуждено уголовное дело, и суд признал его виновным.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

До этого в Нижегородской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали женщину, которую подозревают в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. По данным ведомства, местная жительница передавала своему куратору фотографии инфраструктурных объектов оборонного предприятия, его географические координаты и сведения о силах противовоздушной обороны, которые обеспечивали защиту предприятия от беспилотных летательных аппаратов.

Ранее суд вынес приговор россиянину, планировавшему устроить теракт на Урале.

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