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Роспотребнадзор назвал возможную причину вспышки кишечной инфекции в Дагестане

Вода из источника «Джепельский» могла вызвать массовое отравление в Дагестане
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В Дагестане проводятся эпидмероприятия после сообщений о вспышке кишечной инфекции среди жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района, сообщает региональный Роспотребнадзор в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, предварительно, причиной вспышки заболевания могла стать вода из источника «Джепельский», который расположен в 14 км от села Магарамкент.

В Роспотребнадзоре уточнили, что кишечная инфекция легкой формы также выявлена среди детей, в возрасте от 3 до 14 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. Медицинскую помощь оказали 110 местным жителям, 18 из них находятся в больнице.

В настоящее время в населенных пунктах работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят отбор проб воды и биоматериала от пострадавших. Осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий, который локализует очаг в пределах инкубационного периода.

Ранее банкетный зал в Перми опечатали после отравления людей.

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