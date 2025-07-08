Женщины в России стали чаще отказываться от абортов

Голикова: число отказавшихся от абортов женщин выросло почти до 25%

Число женщин, решивших отказаться от прерывания беременности, увеличилось почти до 25% в прошлом году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Госдуме, пишет РИА Новости.

«Доля тех, кто отказался от прерывания беременности, возросла почти до 25%. Этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать», — сказала она.

Таким образом, в 2024 году удалось сохранить порядка 42 тысяч жизней. Выросло также число людей, делающих процедуру эко. За последние пять лет рост составил 27%.

Недавно в Брянской области утверждены штрафы за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. С 1 сентября 2025 года за подобные действия предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

11 июня в Санкт-Петербурге также определили и утвердили наказание за принуждение к аборту.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить аборты в один из праздничных дней.