На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщины в России стали чаще отказываться от абортов

Голикова: число отказавшихся от абортов женщин выросло почти до 25%
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Число женщин, решивших отказаться от прерывания беременности, увеличилось почти до 25% в прошлом году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании в Госдуме, пишет РИА Новости.

«Доля тех, кто отказался от прерывания беременности, возросла почти до 25%. Этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать», — сказала она.

Таким образом, в 2024 году удалось сохранить порядка 42 тысяч жизней. Выросло также число людей, делающих процедуру эко. За последние пять лет рост составил 27%.

Недавно в Брянской области утверждены штрафы за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности. С 1 сентября 2025 года за подобные действия предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 1 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

11 июня в Санкт-Петербурге также определили и утвердили наказание за принуждение к аборту.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить аборты в один из праздничных дней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами