В Петербурге приняли решение насчет наказания за принуждение к аборту

В Петербурге определили и утвердили наказание за принуждение к аборту

В Санкт-Петербурге определили и утвердили наказание за принуждение к аборту. Об этом сообщается в документе, размещенном на сайте городского парламента.

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий, направленных на понуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — указано в тексте закона.

Уточняется, что информирование врачом беременной женщины о наличии у нее медицинских или социальных показаний к аборту не будет считаться нарушением закона.

Для физических лиц штраф составит от трех тыс. до пяти тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

До этого депутаты Хакасии ввели штрафы до 20 тыс. рублей за склонение к абортам.

Ранее в Вологодской области сообщили о снижении числа абортов в 13 раз.