Телеканал RTVI расширил свое присутствие в Африке

В июле телеканал RTVI впервые стал доступен в сети ведущего кабельного оператора в Мали Malvision в Африке.

«Сделка с Malivision — еще один шаг к нашей цели — быть ближе к зрителям по всему миру. В Африке сегодня проживает значительная часть русскоязычного населения, и мы рады предоставить им доступ к качественному информационному и развлекательному контенту на родном языке», — поделился гендиректор медиагруппы Дмитрий Сурьянинов.

По словам директора глобальной дистрибуции RTVI Андрея Попова, расширение присутствия телеканала в Африке «укрепляет позиции RTVI в регионе и открывает новые возможности для роста аудитории».

До этого мультимедийный информационный центр «Известия» принял решение расширить свое присутствие на Ближнем Востоке за счет сотрудничества с арабским телеканалом Al Mayadeen. Соглашение о сотрудничестве было подписано в столице Ливана.

Ранее депутат посоветовал россиянам «делать детей» вместо просмотра реалити-шоу.