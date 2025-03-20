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«Известия» и арабский канал Al-Mayadeen договорились о совместном производстве контента

Журналисты «Известий» поделятся опытом с сотрудниками канала Al-Mayadeen
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Евгений Биятов/РИА Новости

Мультимедийный информационный центр «Известия» расширит свое присутствие на Ближнем Востоке за счет сотрудничества с арабским телеканалом Al Mayadeen. Соглашение о сотрудничестве было подписано в столице Ливана. Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга.

Подписи под документом поставили генеральный директором МИЦ «Известия» Владимир Тюлин и председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джиддо.

Владимир Тюлин считает, что сотрудничество пойдет на пользу всему миру и всей журналистике. По его мнению, сейчас мировая журналистика продемонстрировала свою несостоятельность и «показала себя институтом, на объективность которого рассчитывать точно нельзя».

Он выразил уверенность в том, что совместная работа позволит выстроить общую инфраструктуру для работы журналистов со всего мира, дав возможность доносить разные точки зрения до всех, кто хочет их услышать.

«Со временем мы безусловно создадим новые стандарты работы мировой медиаотрасли», — отметил гендиректор МИЦ «Известия».

Председатель совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джиддо назвал «Известия» «по-настоящему историческим брендом и исторической компанией».

Он добавил, что «Известия» могут передать арабским журналистам опыт, а те, в свою очередь, будут показывать точку зрения арабского мира на мировые события.

«Кроме того, мы хотим сотрудничать со всей Россией, со всем ее культурным, религиозным и историческим разнообразием», — заявил Гассан бен Джиддо.

Соглашение подразумевает не только обмен опытом, но и стажировки, создание совместных проектов. Также в ближайшее время газета «Известия» примет участие в конференции глобального мира, которая пройдет в Бейруте.

Круглосуточный телеканал Al-Mayadeen был запущен в эфир в 2012 году — сетку его вещания занимают новостные и аналитические передачи, а сам телеканал является одним из самых распространенных и влиятельных СМИ в регионе.

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