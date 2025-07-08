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В РФ закрыли процесс по делу экс-военного, продавшего ВСУ секретные данные

Суд в РФ закрыл процесс по делу экс-военного о продаже ВСУ данных за $80
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Второй западный окружной военный суд закрыл процесс по уголовному делу, возбужденному против бывшего российского военнослужащего и касающемуся продажи Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретной информации за $80. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По данным агентства, 7 июля суд приступил к рассмотрению дела по существу.

Во время одного из заседаний прокурор зачитал обвинительное заключение. Однако подсудимый свою вину не признал, рассказал источник.

«Судья закрыл процесс до прения сторон», — добавил он.

В материале отмечается, что экс-военнослужащего обвиняют в попытке совершить государственную измену и вступить в террористическую организацию. Также против него завели уголовное дело по статьям о дезертирстве в условиях вооруженного конфликта, государственной измене в виде перехода на сторону противника и легализации средств, полученных в результате преступления.

Как писали журналисты ТАСС, секретную информацию ВСУ продал бывший военнослужащий из Челябинска. За фотографии с техникой Вооруженных сил РФ, а также складами с продовольствием и вооружением мужчина получил $80.

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-военнослужащего при попытке перейти на территорию Украины и вступить в ряды запрещенной в РФ террористической организации. После этого фигуранта этапировали в Москву для личного участия в рассмотрении уголовного дела.

Ранее жительницу Йошкар-Олы осудили на 18 лет за передачу ВСУ снимков российских оборонных предприятий.

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