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Стало известно, за какую сумму бывший контрактник продал секретную информацию Украине

Российский экс-контрактник продал украинским спецслужбам информацию за $80
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Depositphotos

Экс-военнослужащий из Челябинска за $80 продал украинской разведке секретную информацию. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

За фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением украинские спецслужбы перевели на банковский счет россиянина $30 и $50.

Бывший контрактник был задержан при попытке перейти на территорию противника и вступить в ряды запрещенной в Российской Федерации террористической организации.

В настоящее время его этапировали в Москву для личного участия в рассмотрении уголовного дела во Втором Западном окружном военном суде.

По словам обвиняемого, он признает фактическую сторону дела, но при этом не считает, что совершил какое-либо преступление. Поэтому вину он не признает.

20 июня сообщалось, что жительницу Йошкар-Олы, передававшую Украине снимки оборонных предприятий, признали виновной в государственной измене и приговорили к 18 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе с начала года задержали пять агентов Украины.

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