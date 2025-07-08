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Врач объяснила, как связаны стресс и аллергия

Врач Филева: стресс может усилить аллергию
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Стресс не может быть причиной аллергии, однако является ее триггером. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Она пояснила, что длительный стресс способен влиять на проницаемость слизистых, включая дыхательные пути и кишечник, снижая их барьерную функцию и усиливая аллергическую реакцию. Кроме того, по ее словам, постоянное присутствие в крови кортизола и адреналина нарушает работу иммунной системы.

«У некоторых людей сильные эмоциональные переживания могут провоцировать симптомы, похожие на аллергию (зуд, крапивница, отеки) даже без контакта с аллергеном. Это связано с выбросом гистамина — вещества, которое участвует и в аллергических, и в стрессовых реакциях», — отметила Филева.

Она также призвала не заниматься самолечением аллергии. Неконтролируемый прием антигистаминных препаратов не решит проблему, но может привести к тяжелым последствиям. Многие препараты, особенно гормональные или сосудосуживающие капли, при длительном применении вызывают побочные эффекты — от ринита до нарушений работы сердца, предупредила специалист.

Ранее врач назвал пять продуктов, на которые у россиян чаще всего возникает аллергия.

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