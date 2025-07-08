Названы пять продуктов, на которые у россиян чаще всего возникает аллергия

Среди россиян наиболее часто встречается аллергия на молоко, яйца, морепродукты, пшеницу и орехи, рассказал «Газете.Ru» аллерголог-иммунолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Станислав Палецкий.

«На первое место можно поставить коровье молоко. Главные виновники аллергии – казеин и сывороточные белки. Иммунная система ошибочно идентифицирует их как опасные. Это самый частый аллерген у детей раннего возраста. По различным оценкам, пищевая аллергия к белкам коровьего молока встречается у 2–5% российских детей до 3 лет. У взрослых истинная аллергия встречается реже (<1%), но часто маскируется под непереносимость лактозы. Проявления у детей: кожные (атопический дерматит, крапивница, отек), желудочно-кишечные (колики, рвота, диарея, запор, слизь/кровь в стуле), респираторные (ринит, бронхообструкция). У взрослых наблюдаются чаще кожные и желудочно-кишечные симптомы, возможны системные реакции», — рассказал Палецкий.

На втором месте – куриные яйца. По словам врача, основные аллергены в этом продукте находятся в белке, – это овомукоид, овальбумин, овотрансферрин и лизоцим.

«Аллергия на желток встречается реже. Это второй по частоте аллерген у детей, особенно раннего возраста. По оценкам, аллергия на яйцо встречается у 1–2% российских детей. У взрослых частота снижается, но не исчезает полностью. Проявления преимущественно кожные (атопический дерматит, крапивница, отек Квинке), реже – респираторные (ринит, астма) и желудочно-кишечные (боль, рвота, диарея). Риск тяжелых анафилактических реакций значителен», – отметил врач.

На третье место можно поставить рыбу и морепродукты. По словам доктора, часто встречается перекрестная аллергия между разными видами рыб и морепродуктов.

«В России, особенно в прибрежных регионах с высоким потреблением рыбы, распространенность оценивается до 0.5-2% среди взрослого населения. Проявления часто тяжелые: крапивница, отек Квинке, приступы астмы, желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, боль), высокий риск анафилаксии. Реакция может развиваться даже на запах уже приготовленной рыбы или пары при приготовлении. На четвертое место можно поставить пшеницу. Аллергию вызывают различные белки пшеницы: альбумины, глобулины, глиадины и глютенины (последние – компоненты глютена). Аллергия на пшеницу встречается у 0.3-1% населения, чаще у детей. Однако чувствительность к глютену (не аллергия и не целиакия) может быть значительно выше», — отметил врач.

Проявления аллергии на пшеницу разнообразны: кожные (атопический дерматит, крапивница), респираторные («астма пекарей» при вдыхании муки), желудочно-кишечные (боль, вздутие, диарея), возможна анафилаксия.

«На пятом месте находятся орехи, арахис и семена кунжута и подсолнечника. Они содержат множество сильных аллергенов. Кунжут – один из самых сильных аллергенов, содержит несколько устойчивых белков. В России точные цифры сложны, но эксперты оценивают распространенность аллергии на арахис и орехи у детей и взрослых в 0.5–2%, при этом кунжутная аллергия набирает обороты из-за популярности восточной кухни и выпечки», — отметил доктор.

Проявления тяжелые: крапивница, отек лица и гортани, бронхоспазм, боль в животе, рвота, диарея. Очень высокий риск угрожающих жизни анафилактических реакций. Даже следовые количества могут вызвать реакцию у сенсибилизированных людей.

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