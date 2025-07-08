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Россиян призвали не заниматься самолечением аллергии

Врач Филева: самолечение аллергии может только усугубить болезнь
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V2505/Shutterstock/FOTODOM

Неконтролируемый прием антигистаминных препаратов при аллергии не решит проблему, но может привести к тяжелым последствиям. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Самолечение аллергии опасно по нескольким причинам. Во-первых, бесконтрольный прием антигистаминных препаратов может «смазать» симптомы, создав ложное впечатление улучшения, в то время как воспалительный процесс продолжается», — пояснила специалист.

Во-вторых, многие препараты, особенно гормональные или сосудосуживающие капли, при длительном применении вызывают побочные эффекты — от ринита до нарушений работы сердца, продолжила она.

Также она призвала ни в коем случае не пытаться самостоятельно справиться с анафилактическим шоком, поскольку это крайне опасное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства.

Аллерголог-иммунолог, педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Станислав Палецкий до этого говорил, что среди граждан РФ наиболее часто встречается аллергия на молоко, яйца, морепродукты, пшеницу и орехи.

Ранее россиян предупредили о риске развития аллергии на солнце из-за некоторых лекарств.

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