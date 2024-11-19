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В «Эксмо» отреагировали на возможный запрет 60% детских книг в России

Глава «Эксмо» Капьев: исследование детских книг должны проводить психологи

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Shutterstock

Исследования детской литературы должны проводить только профильные специалисты, в том числе психологи, перед тем, как запрещать ее. Об этом в интервью НСН рассказал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, комментируя исследование Союза писателей России, в котором сообщалось, что 60% детских книг «формируют негативные установки в сознании детей».

«Странно делать выводы на основании менее 1% книг, которые коллеги посмотрели. Знаю, что Российский книжный союз запрашивал исследование, но им никто ничего не предоставлял. На мой взгляд, любое исследование, особенно, если оно попадает в Госдуму, должны проводить специалисты», — сказал эксперт.

По его словам, исследователи также проводили анализ тех книг, которые не издаются в России. Капьев добавил, что произведения﻿ Самуила Маршака, Владимира Маяковского, Агнии Барто, Елены Ульевой, которые являются наиболее продаваемыми среди россиян, вряд ли запретят.

Советская и российская поэтесса, автор песен Лариса Рубальская до этого говорила, что в России не стоит торопиться вводить повышенный контроль деятельности издательств в отношении детской литературы и запрещать некоторую из них. Она подчеркнула, что в своей практике еще не встречала детских книг, которые могли бы извратить мышление ребенка. По ее словам, данный вопрос «попахивает вкусовщиной и ненужной превышенной строгостью оценок».

Ранее был назван мультперсонаж, в которого в детстве мечтали превратиться 25% россиян.

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