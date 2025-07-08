Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после взрыва гранаты в рязанском баре

Двое пострадавших в результате взрыва гранаты в баре на улице Соборной в центре Рязани находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

В министерстве уточнили, что еще два человека, пострадавших в результате происшествия, находятся в удовлетворительном состоянии.

Взрыв в баре на улице Соборной в центре Рязани произошел вечером 7 июля. По предварительным данным, молодой человек принес в помещение кальянной Game Loft боевую гранату, утверждая, что это муляж. Гранату взяли в руки двое гостей — 21-летний Даниил и 20-летний Илья. Один из них выдернул чеку, после чего произошел взрыв. Илью спасти не удалось, а Даниилу оторвало кисть. В больницу также попали еще один 20-летний парень с травмой головы и сам молодой человек, который принес гранату. Один из находившихся рядом мужчин также получил легкие травмы, но от госпитализации отказался.

Позднее стало известно о задержании 18-летнего сотрудника кальянной Game Loft, который принес боевую гранату в заведение. Как утверждает SHOT, против задержанного возбудили уголовное дело. Сейчас юноше грозит до 10 лет колонии. Следователи выясняют, откуда у молодого человека появилась граната.

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