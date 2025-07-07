В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлен в Москве из-за жары до 14 июля

На территории Москвы до 14 июля продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары с максимальной температурой до 35 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...+35°С», — говорится в сообщении.

По данным организации, среднесуточная температура воздуха превысит норму на 7-9°С.

В Гидрометцентре уточнили, что предупреждение будет действовать в период с 15:00 мск понедельника, 7 июля, до 02:00 мск понедельника, 14 июля. Ранее сроком его окончания ставили 10 июля.

«Оранжевый» уровень погодной опасности символизирует опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он является предпоследним в шкале предупреждений. Выше «оранжевого» уровня только «красный».

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что кратковременный ливневый дождь и гроза прогнозируются местами в Москве во вторник, не исключен даже град.

Ранее синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется купальный сезон.