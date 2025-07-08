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Председателя совета директоров «Электрические сети Армении» после обысков увезла уголовная полиция

Председателя совета директоров «Элсети Армении» Карапетяна увезла полиция
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Стрингер/РИА Новости

Председателя совета директоров «Электрические сети Армении» Нарека Карапетяна после обысков в компании увезла уголовная полиция в Службу национальной безопасности Армении. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Председателя совета директоров «Элсети Армении» Нарека Карапетяна после обысков увезла уголовная полиция в «шестое управление»», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

В Ереване утром 8 июля силовики пришли в головной офис компании «Электрические сети Армении», которая принадлежит арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. По словам пресс-секретаря организации Натальи Сарджанян, неизвестные в форме не пускали сотрудников в здание. Сотрудники компании собрались у входа, но попасть внутрь им не удалось.

Кроме того, как пишут армянские СМИ, в это же время правоохранители проводили обыски в доме гендиректора компании Нарека Карапетяна — племянника Самвела Карапетяна.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении одобрили закон о национализации «Электрических сетей» Карапетяна.

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