Жительница Черногорска о мощных ливнях: «Все затоплено, все вокруг»

Жительница Черногорска сообщила, что из-за ливней в доме отключили электричество

Из-за мощных ливней в Черногорске затопило квартиры, подъезд, счетчики с интернетом и со светом, ливневки на крыше оказались забиты. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Татьяна.

По ее словам, на Юбилейной улице из-за этого пришлось отключить электричество, поскольку местные жители опасаются трагических последствий.

«Все затоплено, все вокруг. Двор затопило, квартиру, подъезд, все вокруг», — добавила она.

Жительница дома на улице Космонавтов Виктория добавила, что ее подъезд топило ночью. Девушка добавила, что утром в доме разорвало трубу водостока между третьим и четвертым этажом.

В администрации Черногорска сообщили, что специалисты задействовали спецтехнику, чтобы устранить последствия продолжительных ливней.

8 июля сообщалось, что на Хакасию обрушился мощный ливень. Отмечается, что в Черногорске затоплены улицы, в некоторых домах вода льется в квартиры с потолка. В городе введен режим повышенной готовности, работают машины по откачке воды. В сообщении добавили, что улицы уплотняют мешками с песком.

Ранее сообщалось, что в российском городе ливнем затопило ТЦ и магазины.