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В российском городе ливнем затопило ТЦ и магазины

Mash: в Самаре в результате ливня затопило магазины

На Самару обрушился ливень: затопило торговые центры (ТЦ) и магазины. Видео последствий непогоды публикует Telegram-канал Mash.

«Сотрудники которых стали перекрывать входы мешками с песком, чтобы хоть как-то остановить поток. А также вооружились совками и начали вычерпывать воду из помещений», — говорится в посте.

По данным канала, ливневки в региональной столице не справились с большим потоком воды — улицы сейчас больше похожи на реки. Автомобилистам приходится толкать свои машины.

По данным самарского портала 63.RU, в городе затопило Московское шоссе.

16 июня в Сочи река вышла из берегов и подтопила участок Батумского шоссе.

До этого в Подмосковье автомобиль провалился под асфальт из-за размытой дороги. Жители поселка Пироговский рассказывали, что ливневки не справляются с обильными осадками.

Ранее в терминале столичного аэропорта ливень хлынул из потолка.

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