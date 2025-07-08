На Хакасию обрушился мощный ливень, сообщает RT.

Отмечается, что в Черногорске затоплены улицы, в некоторых домах вода льется в квартиры с потолка.

«В городе введен режим повышенной готовности, работают машины по откачке воды. Улицы уплотняют мешками с песком», — говорится в сообщении.

До этого в Тюмени после сильного ливня множество автомобильных номеров оказались в луже, откуда их достали местные жители. Об этом рассказал лавный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Очевидцы инцидента на видео рассказали, что инцидент с автономерами произошел у дома 2 по Тихому проезду. На кадрах видны более 20 номерных знаков от разных автомобилей, которые достали из воды и разложили вдоль бордюра. Помимо жителей Тюменской области, пострадали автомобилисты из других регионов: в луже остались номера с кодами Омской и Новосибирской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Ранее в Тюмени девушка ушла под воду на пешеходном переходе.