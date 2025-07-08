На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы правила, которые помогут спастись от аномальной жары в Москве

360.ru: в период аномальной жары важно надевать светлую, свободную одежду
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В период аномальной жары, которая ожидается в Москве и Подмосковье, важно выпивать не менее двух-трех литров чистой воды в день, чтобы избежать обезвоживания. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они рекомендуют ограничивать пребывание на улице с 11:00 до 17:00 в пик жары, стараться использовать кондиционер или вентиляторы. На улицу не рекомендуется выходить без шляпы, зонта и солнцезащитного крема. Лучше всего надевать светлую, свободную одежду из натуральных тканей (хлопок, лен).

Специалисты также советуют снизить физическую активность, есть более легкую пищу (фрукты, овощи, салаты) и следить за здоровьем. При их появлении симптомов теплового удара (головокружение, тошнота, слабость) важно немедленно идти к врачу.

Вврач-диетолог Екатерина Ширшова до этого говорила, что огурцы и помидоры, а также различные ягоды помогут легче пережить жаркую погоду, когда снижается аппетит. В качестве облегченного белка можно выбрать отварную курицу, рыбу или яйца. В жару также можно готовить крупы в виде салатов или теплых гарниров (например, отварной булгур с огурцом, перцем и зеленью).

Ранее россиянам объяснили, как защитить автомобиль от жары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами