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Россиянам объяснили, как защитить автомобиль от жары

Автоэксперт Хайцеэр: жаркая погода может привести к поломке двигателя
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isaravut/Shutterstock/FOTODOM

Двигатель является наиболее уязвимой частью автомобиля в жаркую погоду, потому что он может перегреться и сломаться. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Чтобы этого не произошло, очень важно убедиться в исправности системы охлаждения двигателя: патрубков, термостата, вентилятора. И обязательно посмотреть, чтобы не были забиты радиаторы. В идеале их необходимо мыть раз в два года», — отметил эксперт.

Он также посоветовал проверить состояние двигателя, потому что некоторые детали могут износиться, что также увеличивает риск поломки.

Хайцеэр добавил, что на фоне пребывания машины на солнце не может выцвести краска кузова, как считают многие. Кроме того, это не приведет к тому, что передняя панель приборов расклеиться. Однако он все же порекомендовал парковать авто в тени или закрывать окна солнцезащитными шторками.

Технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин до этого рассказал «Газете.Ru», что на сайтах маркетплейсов и в автомагазинах продается большое число бесполезных и даже опасных аксессуаров. По его словам, заглушки для замков ремней безопасности — совершенно опасные изделия, которыми пользуются водители, чтобы не пищал сигнализатор о непристегнутом ремне.

Ранее были названы пять основных проблем китайских автомобилей в России.

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