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В Тюмени арестовали тренера по дзюдо, домогавшегося 13-летней воспитанницы

В Тюмени арестовали тренера по дзюдо за сексуальные домогательства к подопечной
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Telegram-канал «Ural Mash»

В Тюмени под стражу заключили тренера, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетней. Об этом сообщили Ura.ru в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Задержанный в конце июня мужчина пробудет в СИЗО до 24 августа.

В июне 13-летняя семиклассница, являющаяся воспитанницей тренера Григория Давыдова, заявила, что наставник приставал к ней, а также говорил на непристойные темы, предлагал выпить алкоголь и давал ей деньги. Все происходило в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо».

Мужчина является мастером спорта с 20-летним стажем работы с детьми и отцом троих дочерей. Сообщается, что он уже год находится в разводе. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее петербургского лжемассажиста, домогавшегося девочек, посадили на семь лет.

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