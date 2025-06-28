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Заслуженного тренера России обвинили в домогательствах к семикласснице

Mash: заслуженного тренера России обвинили в домогательствах к ребенку
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Telegram-канал «Ural Mash»

В Тюмени заслуженного тренера России задержали из-за обвинений в домогательствах в оношении ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Предварительно, все случилось в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо». 13-летняя семиклассница, являющаяся воспитанницей тренера Григория Давыдова, заявила, что наставник приставал к ней, а также говорил на непристойные темы, предлагал выпить алкоголь и давал ей деньги.

Мужчина является мастером спорта с 20-летним стажем работы с детьми и отцом троих дочерей. Сообщается, что он уже год находится в разводе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера. Тренера задержали.

Ранее тренер из Мурманска годами растлевал двоих подопечных в спортшколе и детском лагере.

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