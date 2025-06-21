Петербургского лжемассажиста, домогавшегося девочек, осудили на семь лет

В Петербурге лжемассажиста, домогавшегося девочек, осудили на семь лет

В Петербурге суд вынес приговор лжемассажисту, который домогался двух девочек во время сеансов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что мужчина, используя поддельные медицинские дипломы, притворился массажистом, а затем совершил развратные действия в отношении двух девочек младше 14 лет во время сеансов массажа. Преступления были совершены без применения физического насилия.

Калининский районный суд приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно ему запрещено в течение 19 лет занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними в любых учреждениях.

До этого мужчина домогался пьяной девушки-подростка на детской площадке в Петербурге. В это время на площадке присутствовали дети.

Ранее в Петербурге неизвестный приставал к 12-летней девочке в лифте.