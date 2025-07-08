Названа причина остановки движения поездов на «синей» ветке метро Петербурга

Движение поездов на одном из участков «синей» ветки метро в Санкт-Петербурге было приостановлено из-за неисправного состава. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Синяя» ветка ожила — неисправный состав убрали с линии», — говорится в публикации.

При этом авторы материала подчеркнули, что сейчас обстановка в петербургском метро «крайне напряженная». Пока действовали ограничения, на станциях скопилось большое количество людей.

Утром 8 июля на участке «Удельная» — «Петроградская» на «синей» ветке петербургского метро было остановлено движение поездов. Более того, от станции «Парнас» до станции «Удельная» составы шли с увеличенным интервалом движения. Впоследствии четыре станции — «Проспект Просвещения», «Удельную», «Озерки» и «Парнас» — закрыли на вход.

7 июля на станции метро «Сокол» в Москве высадили всех пассажиров, ехавших по Замоскворецкой линии. Людей попросили покинуть вагоны поездов, следовавших в обе стороны.

Комментируя ситуацию, в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что поезда на южном участке Замоскворецкой линии временно шли с увеличенными интервалами. Ограничения вводились в связи с необходимостью проверить один из составов.

Ранее в московском метро произошло задымление.