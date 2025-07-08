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Тренеры рассказали, какая привычка поможет добиться плоского живота без жестких диет

Pravda.Ru: прогулка после еды поможет добиться плоского живота
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Короткая прогулка после еды поможет добиться плоского живота без жестких диет и изнурительных тренировок. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

По их словам, ходьба в течение 10-15 минут после еды поможет организму лучше переваривать пищу, снизит скачки сахара в крови и активирует увеличение жира, особенно в области живота. Эксперты советуют ходить два раза в день (после завтрака и ужина), двигаться в умеренном темпе, а также заменить лифт лестницей, автобус — пешей прогулкой.

«Уже через две-три недели регулярной ходьбы талия становится заметно стройнее — особенно если добавить к этому питьевой режим и сбалансированное питание», — уточнили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что ходьба является одним из самых простых и эффективных физических упражнений для эффективного похудения. По их словам, расход калорий будет зависеть от веса человека, скорости ходьбы, рельефа, а также продолжительности и интенсивности тренировки. В среднем человек весом 70 кг может сжечь около 250-300 ккал, если будет идти в течение часа в умеренном темпе. Чтобы быстрее и эффективнее добиться результата в снижении веса, эксперты советуют сочетать регулярную ходьбу с диетой.

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