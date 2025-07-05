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Россиян призвали ходить босиком по траве для здоровой осанки

Врач Федорова: ходьба босиком по траве улучшает осанку

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marekfromrzeszow/Shutterstock/FOTODOM

Ходьба босиком, особенно на естественных неровных поверхностях (например, по траве или песку), положительно влияет на осанку, рассказала «Газете.Ru» травматолог-ортопед Lahta Clinic Юлия Федорова.

«Ходьба по траве или песку может способствовать улучшению сенсорной стимуляции стопы, что положительно влияет на осанку и баланс тела, а также может способствовать улучшению общего самочувствия. Для людей с хронической болью в стопах на фоне плантарного фасциита (пяточная шпора) ходьба босиком может принести облегчение в плане уменьшения боли. Однако существуют и диаметрально противоположные данные, поэтому рекомендации должны быть индивидуальными», — отметила доктор.

Однако ходьба босиком на жестких, неровных или загрязненных поверхностях повышает риск травм, инфекций и других повреждений стоп. Это косвенно может негативно сказаться на состоянии спины из-за компенсаций в походке вследствие возможных травм.

«Обувь – это защита стопы от неблагоприятных погодных условий (холода, ветра, влаги) и от механических воздействий (травм, заноз, порезов). Однозначных качественных научных данных, подтверждающих (или опровергающих) пользу ходьбы босиком для здоровья позвоночника, нет. Ряд исследований продемонстрировали влияние ходьбы босиком на баланс тела, скорость передвижения и ряд биомеханических параметров, которые, однако, нельзя напрямую интерпретировать как пользу или вред. Тем не менее пациентам с диабетической стопой и периферической нейропатией или при имеющихся проблемах со стопами (деформации, врожденные пороки развития, приобретенные формы плоскостопия) стоит с осторожностью относится к ходьбе босиком», — заключила врач.

Ранее были названы лекарства, которые необходимо взять с собой в отпуск.

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