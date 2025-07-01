Тренеры рассказали, как похудеть с помощью ходьбы

Ходьба является одним из самых простых и эффективных физических упражнений для эффективного похудения. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

По их словам, расход калорий будет зависеть от веса человека, скорости ходьбы, рельефа, а также продолжительности и интенсивности тренировки. В среднем человек весом 70 кг может сжечь около 250-300 ккал, если будет идти в течение часа в умеренном темпе. Чтобы быстрее и эффективнее добиться результата в снижении веса, эксперты советуют сочетать регулярную ходьбу с диетой.

«Быстрее дефицит калорий достигается за счет сочетания физической активности со сбалансированной низкокалорийной диетой. Уменьшая потребление на 300 ккал в день и продолжая ходить, вы можете достичь дефицита в 7 тыс. ккал менее чем за две недели», — отметили в сообщении.

Ученые из Норвегии и Дании до этого выяснили, что регулярная ходьба снижает риск хронической боли в пояснице на 23%. Однако для достижения такого эффекта гулять нужно более 100 минут в день.

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