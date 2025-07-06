На видео попала девушка, которая ушла под воду на пешеходном переходе в Тюмени

В Тюмени девушка провалилась под воду на пешеходном переходе

Во время сильного дождя в Тюмени переходившая улицу девушка ушла под воду на пешеходном переходе. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Тюмень №1».

На кадрах видна группа пешеходов, переходящих затопленную улицу. Четыре человека, включая подростка на самокате, успешно пересекли проезжую часть. Девушка со смартфоном в руке, которая шла позади них, провалилась в открытый люк. Ей пришли на помощь пешеходы, которые шли во встречном направлении. Они подали ей руку и вытащили из воды.

Накануне после тропического ливня многие районы Тюмени, включая исторический центр, оказались под водой, сообщило издание 72.ru. Затопило частные дома и автомобили.

По прогнозам синоптиков, ливневые дожди в регионе продолжатся.

Ранее в Томске местный житель самовольно починил дорогу.