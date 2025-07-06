Десятки смытых автономеров выловили из лужи жители Тюмени

В Тюмени после непогоды десятки машин оставили номера в луже

В Тюмени после сильного ливня множество автомобильных номеров оказались в луже, откуда их достали местные жители. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Номера никому не нужны? Тюмень после дождичка», — написал он.

Очевидцы инцидента на видео рассказали, что инцидент с автономерами произошел у дома 2 по Тихому проезду. На кадрах видны более 20 номерных знаков от разных автомобилей, которые достали из воды и разложили вдоль бордюра. Помимо жителей Тюменской области, пострадали автомобилисты из других регионов: в луже остались номера с кодами Омской и Новосибирской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Подтопления в Тюмени произошли из-за сильного ливня. Синоптики прогнозируют, что дожди в этом регионе продолжатся.

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