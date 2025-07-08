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В Краснодарском крае объявили предупреждение из-за сильной жары

ЦГМС: на Кубани с 8 по 11 июля температура поднимется до +40 °C
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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

На Кубани с 8 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары. Об этом сообщил региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Согласно прогнозам, во второй половине дня и вечером температура воздуха в крае может достигать +39…+40 °C. Специалисты классифицируют это явление как опасное.

Медики советуют в жаркие часы — с 12:00 до 17:00 — избегать пребывания на солнце, носить головные уборы, пить больше воды и снижать физическую нагрузку. В такую погоду повышается риск теплового удара и ухудшения самочувствия, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, в регионе сохраняется высокая пожароопасность. Жителям запрещается разводить костры, сжигать мусор и использовать открытый огонь. Нарушение этих правил может привести к природным пожарам и угрозе для населенных пунктов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил о прогнозируемой аномально высокой температуре на большей части европейской территории России в ближайшие дни. По словам синоптика, в южных регионах России, включая Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, в ближайшие дни прогнозируется температура до 40°C. Вильфанд отметил, что это превышает климатическую норму на четыре-пять градусов.

Ранее россиян призвали не оставлять воду в пластиковых бутылках на жаре.

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