Россиян призвали не оставлять воду в пластиковых бутылках на жаре

Во многих регионах России сейчас наблюдается жара. И, как правило, в такую погоду хочется пить больше воды. Но безопасно ли пить воду из пластиковой бутылки, если она простояла на солнце какое-то время? Разобраться в этом вопросе в беседе с «Газетой.Ru» помогла врач-педиатр «СМ-Клиника» Айгюль Исрафилова.

«Основная опасность заключается в потенциальном выделении химических веществ (токсинов) из пластика под воздействием высоких температур. Наиболее часто упоминаемые вещества — Бисфенол А (BPA) и фталаты. Они могут мигрировать в воду и при попадании в организм оказывать негативное влияние на эндокринную систему, репродуктивную функцию и общее состояние здоровья», — предупредила врач.

При этом она отметила, что концентрация выделяемых веществ обычно невелика и зависит от типа пластика, температуры и времени воздействия. Однако длительное и регулярное употребление воды из нагретых пластиковых бутылок может увеличить риск воздействия этих веществ.

Среди факторов, которые влияют на выделение токсинов, врач назвала следующие.

Тип пластика — разные типы пластика имеют различную устойчивость к высоким температурам. Бутылки из полиэтилентерефталата (PET, маркировка «1») считаются относительно безопасными для одноразового использования, но не предназначены для многократного использования и нагревания.

Температура — чем выше температура, тем больше вероятность выделения химических веществ. Время воздействия — чем дольше бутылка находится на солнце, тем больше веществ может попасть в воду. Состав воды — кислотная среда (например, газированные напитки) может ускорить процесс миграции веществ из пластика.

«Что делать, чтобы минимизировать риски? Избегайте хранения воды в пластиковых бутылках на солнце. Используйте бутылки из безопасных материалов: стекло, нержавеющая сталь, тритан. Не используйте одноразовые пластиковые бутылки повторно. Не нагревайте пластиковые бутылки в микроволновой печи или под прямыми солнечными лучами. Если вы оставили бутылку на солнце, лучше вылейте воду и налейте свежую», — посоветовала специалист.

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