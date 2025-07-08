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Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в европейской части России

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части России
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о прогнозируемой аномально высокой температуре на большей части европейской территории России в ближайшие дни. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«В Центральном Черноземье объявлено предупреждение о сильной жаре: в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях ожидается до 38°C, а в Калужской и Тульской областях — до 36–37°C», — сказал он.

По словам синоптика, в южных регионах России, включая Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, в ближайшие дни прогнозируется температура до 40°C. Вильфанд отметил, что это превышает климатическую норму на четыре-пять градусов.

До этого ведущий эксперт информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что столбики термометров в Москве приблизятся к рекордно высоким отметкам, и такая знойная погода сохранится как минимум по 12–13 июля включительно.

Ранее климатолог объяснил, почему точные прогнозы погоды делать невозможно.

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