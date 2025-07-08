Матвиенко заявила о важности семейных ценностей для процветания государства

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с Днем семьи, любви и верности подчеркнула, что именно семейные ценности являются фундаментом здорового общества и залогом процветания государства. Об этом пишет РИА Новости.

«Семейные ценности лежат в основе здорового общества и процветающего государства, а неразрывная связь поколений многие века помогает нам оставаться сплоченным, единым народом», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что в России этот праздник отмечается в день памяти русских православных святых Петра и Февронии Муромских, чей «брак выдержал все испытания судьбы» и стал символом любви и верности.

Матвиенко также подчеркнула, что в кругу родных и близких дети делают первые шаги, получают важнейшие уроки добра и справедливости, а также учатся уважению к старшему поколению.

День семьи, любви и верности — это праздник, посвященный прочным брачным отношениям и истории русских святых Петра и Февронии, чья любовь стала олицетворением верности и преданности. В отличие от западного Дня святого Валентина, в этот день основное внимание уделяется не романтическим чувствам, а значимости семейных ценностей. Об истории любви муромского князя и простой девушки и о традициях современного праздника — в материале «Газеты.Ru».

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