Россияне рассказали, как проведут День семьи

Каждый третий россиянин назвал главным человеком в своей жизни маму

Большинство россиян (65%) называют семью важнейшей жизненной основой, без которой трудно представить свое существование. При этом главным человеком для каждого третьего (39%) является мама, а любимый партнер — в приоритете для 27%. Семья — это не только родственники: 34% считают близких друзей частью своей семьи, а почти каждый третий (30%) относит к ней и домашних животных. Это показало исследование SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Проводить День семьи россияне предпочитают дома: чуть больше половины (51%) выбирают тихий семейный круг, а каждый четвертый (25%) отправляется на дачу или на природу.

Почти половина граждан (48%) убеждены, что День семьи — отличный повод порадовать близких. 35% хотят получить подарок-сюрприз, преподнесенный от чистого сердца. В топ самого желанного вошли цветы (30%), романтический завтрак или ужин (28%), а также украшения, одежда и аксессуары (22%). Не менее популярны подарки, сделанные своими руками (20%), и возможность провести день в тишине и спокойствии (19%).

Для половины опрошенных (50%) важнейшим качеством в семье является поддержка, далее следует взаимопонимание (46%). Респонденты также ценят принятие близких (35%), честность (29%) и юмор (27%).

Друзья могут частично заменить родных — так думают 58% респондентов, но каждый четвертый (26%) уверен, что близких никто не заменит. За последние годы россияне стали больше ценить время, проведенное с семьей (34%), чаще заботиться о родных (25%) и осознали важность семейных традиций (20%).

Так, идеальная семья для россиян — любящая (27%), дружная (27%) и заботливая (26%).

Ранее выяснилось, что большинство россиян считают свою семью идеальной.