Россиян предупредили о повышенном риске тромбов в жару

Врач Гусейнов: в жару каждые 2 часа рекомендуется вставать и делать разминку

Во многих регионах России сейчас отмечается жаркая погода, что связано с определенными рисками для здоровья. В частности, в жару увеличивается риск развития тромбов. О том, кто особенно находится в зоне риска, и как себя защитить, «Газете.Ru» рассказал врач-хирург «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов.

Как объяснил врач, тромбы — это сгустки крови, образующиеся внутри сосудов, которые могут блокировать кровоток и приводить к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода.

По его словам, некоторые группы людей более подвержены развитию тромбов. В частности, это люди с хроническими заболеваниями, такими как: варикозное расширение вен; сердечно-сосудистые заболевания; диабет; ожирение.

В группу риска также входят люди, ведущие малоподвижный образ жизни, беременные и недавно родившие женщины, перенесшие операции или травмы, путешественники (особенно те, кто совершает длительные перелеты или поездки на автомобиле без перерывов).

Чтобы снизить риск тромбозов в жару, врач посоветовал следовать простым рекомендациям. В частности, это достаточная физическая активность — регулярные небольшие упражнения, особенно при длительных поездках. Каждые два часа рекомендуется вставать и делать разминку.

Кроме того, это правильное питание. Врач советует пить достаточное количество воды, отказаться от алкоголя и отдавать предпочтение легким овощным блюдам, а не тяжелой мясной пище.

Также, чтобы снизить риск развития тромбов в жару, специалист рекомендует носить компрессионный трикотаж — компрессионные чулки помогают улучшить кровоток в ногах, особенно при длительных перелетах или поездках.

«Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск развития тромбов и таких осложнений, как легочная эмболия или инфаркт», — подчеркнул Гусейнов.

Ранее россиян предупредили, для людей с какими болезнями жара опаснее всего.