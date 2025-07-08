Жителям Центральной России пообещали к выходным «парное молоко» в водоемах

Температура воды в реках и озерах Центральной России к концу недели может достичь 24°C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По его словам, дневные температуры в ближайшие дни поднимутся до 31–33°C, а ночные будут держаться на уровне около 20°C. Это создаст условия для быстрого прогрева воды. Уже к четвергу температура в Москве-реке превысит 20°C, а к выходным в некоторых водоемах она достигнет 24°C.

Вильфанд заверил, что такая температура — особенно в слабо проточных водоемах — будет «как парное молоко» и идеально подойдет для купания.

Тем временем Гидрометцентр сообщал, что переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются 8 июля в Москве. Местами в российской столице могут пройти ливень, гроза и град. При этом температура воздуха составит от +31 до +33°C днем и от +19 до +21°C ночью.

С 7 июля в столице действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары с максимальной температурой воздуха до +35°C. Особый режим продлится до 2:00 мск 14 июля. В этот период среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на семь-девять градусов.

Ранее синоптик назвал причину холодного лета в России.