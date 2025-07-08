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В Гидрометцентре РФ рассказали о погоде в столице 8 июля

Гидрометцентр РФ: в Москве ожидаются кратковременный дождь и до +33°C тепла
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Переменная облачность и кратковременный дождь ожидаются 8 июля в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Местами в российской столице могут пройти ливень, гроза и град. При этом температура воздуха составит от +31 до +33°C днем и от +19 до +21°C ночью.

По данным синоптиков, скорость порывов ветра достигнет 6–11 м/с. Во время грозы этот показатель может увеличиться до 17 м/с. Атмосферное давление, в свою очередь, составит 742 миллиметра ртутного столба.

В Гидрометцентре РФ добавили, что в Московской области столбики термометров будут показывать от +28 до +33°C. В темное время суток температура воздуха опустится до +16–21°C.

С 7 июля в столице действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары с максимальной температурой воздуха до +35°C. Особый режим продлится до 2:00 мск 14 июля. В этот период среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на семь-девять градусов.

5 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что жителей Москвы ожидает «яркая неделя» с 7 по 13 июля. Он уточнил, что воздух в городе прогреется до +32°C.

Ранее синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется купальный сезон.

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