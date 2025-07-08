Волонтеры помогут освободить детеныша косатки из пластиковой ловушки на Камчатке

Сахалинские активисты готовятся вылететь на Камчатку для оказания помощи детенышу косатки, оказавшемуся в ловушке пластикового упаковочного кольца. Об этом сообщает волонтерская группа «Друзья Океана» с Сахалина в своем Telegram-канале.

«Наши спасатели Слава и Паша готовятся к поездке на Камчатку. В настоящее время решаются необходимые вопросы логистики. Жители Камчатки встречают наших ребят в аэропорту, оказывают помощь в транспортировке к месту проведения работ, размещении и обеспечении группы всем необходимым, за что мы им очень благодарны», — говорится в сообщении.

Активисты отмечают сложность ситуации и признают, что вероятность успешного спасения косатки невысока.

«Но мы считаем, что необходимо попытаться! Для оказания помощи пострадавшему китенку объединили свои усилия несколько некоммерческих организаций: АНО Клуб «Бумеранг», АНО Центр спасения дельфинов «Дельфа» и Дальневосточный проект по исследованию косаток (FEROP)», — сообщает группа «Друзья океана».

Накануне биолог и руководитель научных экспедиций Дальневосточного проекта по исследованию косаток FEROP Татьяна Ивкович сообщила об обнаружении в Авачинском заливе на Камчатке детеныша косатки, попавшего в петлю из пластикового мусора, оставленного человеком. По ее словам, ученые наблюдали детеныша 4 июля вечером и 5 июля утром во время экспедиции на катамаране «Косатка» в районе мыса Шипунский.

Ранее косатки удивили ученых своим социальным поведением.