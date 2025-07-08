В Армении фиксируют рост числа людей, прибывающих из Ирана

В Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили об увеличении пассажиропотока на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Агарак» на армяно-иранской границе. Об этом пишет ТАСС.

«На пропускном пункте «Агарак» наблюдается увеличение пассажиропотока. Однако сложившаяся ситуация никак не отразилась на обычном процессе осуществления пограничного контроля», — отметили в ведомстве, уточнив, что на КПП «Агарак» не зафиксировано скоплений людей и транспортных средств.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, на что менее чем через сутки последовал ответный удар со стороны Исламской Республики. Спустя девять дней после эскалации конфликта, в ночь на 22 июня, в него вмешались США, нанеся удары по трем ядерным объектам Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей американской авиабазе Аль-Удейд на Ближнем Востоке, расположенной в Катаре. По заявлениям властей США, пострадавших нет, и существенного ущерба нанесено не было. Позднее президент США Дональд Трамп заявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о полном прекращении огня, которое вступило в силу 24 июня.

Ранее Израиль решил согласовать с США возможность новых ударов по Ирану.