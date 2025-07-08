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Специалист-химик рассказал о лекарствах, которые становятся опасными при жаркой погоде

Химик Панов: некоторые лекарства становятся опасными в жару
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Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Лекарственные препараты в жаркую погоду теряют свои терапевтические свойства и даже становятся опасными для здоровья. Об этом доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов рассказал в интервью RT.

Он отметил, что при температуре выше +25°C у большинства медикаментов теряются терапевтические свойства, а некоторые препараты даже могут представлять угрозу для здоровья. Так, антибиотики особенно чувствительны к высоким температурам. Поэтому такие распространенные препараты, как амоксициллин или азитромицин, в летнюю жару теряют эффективность и образуют токсичные продукты распада. Жидкие лекарства — капли, сиропы, суспензии — также особенно уязвимы и в жаркую погоду становятся идеальной средой для размножения бактерий. То же самое относится к мазям, кремам и гелям после вскрытия упаковки.

Панов подчеркнул, что даже обычные жаропонижающие средства, такие как парацетамол и ибупрофен, при перегреве могут изменять свою химическую структуру.

В связи с этим ученый указал, что с наступлением летнего сезона дачникам стоит особенно внимательно относиться к условиям хранения своих аптечек. Их следует держать в самом прохладном месте в доме.

4 июля врач Оксана Серебрякова рассказала о лекарствах, которые необходимо взять с собой в отпуск.

Ранее врач объяснила, как правильно принимать лекарства, если их несколько.

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