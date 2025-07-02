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Врач объяснила, как правильно принимать лекарства, если их несколько

Врач Дианова: важно соблюдать рекомендации по приему лекарств
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Если приходится в день принимать сразу несколько лекарств, важно строго соблюдать рекомендации врача. Особенно это касается препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, которые цитирует Tsargrad.tv, важно соблюдать время приема лекарств, указанных в инструкции (за час до еды, через час после еды или независимо от приема пищи).

Специалист призвала не полагаться на рекомендации из чатов и форумов, поскольку они далеко не всегда достоверны. Препараты при этом следует приобретать только в проверенных аптеках.

Она также обратила внимание, что некоторые люди запивают лекарства тем, что есть под рукой, начиная от газированной воды, заканчивая горячими напитками. Однако это может повлиять на эффективность препаратов, предостерегла врач.

К примеру, чай содержит танины, которые связывают многие лекарства, а кофеин может усиливать их действие или конкурировать с ними за ферментные системы в печени. Грейпфрутовый сок также может взаимодействовать с большим количеством медикаментов. С антидепрессантами не следует употреблять квашеную капусту, соевый соус и печень, а также пить клюквенный сок, поскольку может резко подскочить давление.

Ранее врач раскрыл, можно ли сочетать антибиотики с алкоголем.

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