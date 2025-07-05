Юрист рассказал, что грозит дачникам за применение химикатов

Юрист Тимур Харди рассказал, что за неправильное использование агрохимикатов для обработки участка дачники могут получить штраф. Его слова передает агентство «Прайм».

Он пояснил, что на официальном сайте Минсельхоза РФ есть перечень разрешенных к применению в РФ пестицидов и агрохимикатов. Препарат нельзя применять, если его нет в данном перечне.

При использовании запрещенных веществ страдают животные, птицы и люди. Такие агрохимикаты загрязняют почву и грунтовые воды на долгие годы.

«Дачникам нельзя использовать пестициды, предназначенные исключительно для профессионалов или сельского хозяйства. Несоблюдение этих правил грозит штрафом от 1 до 2 тысяч рублей», — отметил Харди.

Он добавил, что если пострадала почва, то штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей. Если же участок находится рядом с источниками питьевой воды, то после применения запрещенных химикатов придется заплатить от 3 до 20 тысяч рублей.

До этого юрист Анастасия Билялова сообщала, что россияне могут столкнуться со штрафом в случае неправильной перевозки грузов на автомобиле на дачу.

Ранее в РФ предупредили о штрафах за неправильное приготовление шашлыка на даче.