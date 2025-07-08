В Соцфонде по Москве рассказали, как получить выплату пенсионных накоплений

Накопления можно получить на пять лет раньше наступления пенсионного возраста

Жители Москвы и Подмосковья, формировавшие пенсионные накопления в СФР, могут обратиться в региональное отделение фонда для их получения. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба отделения Социального фонда Российской Федерации (СФР) по Москве и Московской области.

Выплата пенсионных накоплений доступна гражданам за пять лет до достижения общепринятого пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет. Обязательным условием является наличие страхового стажа не менее 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Право на получение выплаты также имеют граждане, оформившие досрочный выход на пенсию, включая работников, занятых на вредных производствах, педагогов, медицинских работников, представителей отдельных творческих профессий и многодетных матерей.

В пресс-службе отметили, что средства пенсионных накоплений могут быть выплачены в виде единовременной выплаты, срочной выплаты или накопительной пенсии. Выбор формы выплаты зависит от размера накопленной работником суммы и способа ее формирования.

При условии, что расчетный размер пенсионных накоплений не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, установленного по России (в 2025 году это 15 250 рублей), гражданину полагается единовременная выплата. В случае превышения этой суммы назначается накопительная пенсия. Максимальная сумма единовременной выплаты в 2025 году составляет 411 750 рублей. Срочная выплата предусмотрена для участников программы государственного софинансирования пенсий и для тех, кто использовал средства материнского капитала для формирования накопительной пенсии.

До этого сообщалось, что пенсии работающих россиян вырастут почти на 440 рублей в августе.

Ранее в России решили провести перерасчет страховой пенсии для части россиян.