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Пенсии работающих россиян вырастут в августе более чем на 400 рублей

Экономист Балынин: пенсии работающих россиян повысят почти на 440 руб. в августе
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Пенсии работающих россиян вырастут почти на 440 рублей в августе, и увеличенная сумма будет выплачиваться в остальные месяцы, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Работающие пенсионеры — граждане, одновременно получающие пенсию и продолжающие официально трудиться. У таких россиян продолжают формироваться пенсионные права в виде индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), так как за них уплачиваются страховые взносы. Поэтому справедливо, что ежегодно в августе проводится беззаявительная корректировка размера страховой пенсии по старости: ее размер увеличивается с учетом ИПК, сформированных в предыдущем году. Это означает, что в августе 2025 года будут увеличены страховые пенсии тех пенсионеров, кто одновременно получал пенсию и работал в 2024 году. В соответствии с действующим законодательством, максимально при проведении такой корректировки учитывают 3 ИПК», — отметил Балынин.

С учетом проведенных в 2025 году индексаций на 9,5% стоимость одного ИПК составляет 145,69 рубля. По оценке экономиста, поэтому максимальный размер увеличения страховой пенсии в августе 2025 года составит 437,07 рубля. Балынин подчеркнул, что это повышение не является разовым, а увеличенная с учетом такой корректировки страховая пенсия по старости будет выплачиваться и в другие месяцы.

Балынин уточнил, что никакие заявления для проведения такой корректировки подавать не нужно — у Социального фонда России есть вся информация, августовское увеличение страховой пенсии работавшим в 2024 году пенсионерам произойдет автоматически. Экономист подчеркнул, что если вдруг кто-то позвонит и попросит предоставить для проведения беззаявительной корректировки размера страховой пенсии в августе 2025 года какие-либо данные, можно быть на 100% уверенным, что это мошенники — они всегда активизируются в моменты проведения любых увеличений социальных выплат. Экономист призвал россиян предупредить родственников и знакомых, так как пенсионеры часто попадают на уловки мошенников.

По данным Социального фонда РФ, средняя пенсия работающих россиян сейчас составляет 21 080 рублей.

Ранее в Совфеде раскритиковали автоматический перевод пенсий россиян в ПДС.

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