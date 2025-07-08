У задержанного 9 мая за подготовку теракта нашли связи с зарубежным криминалом

РИА Новости: у обвиняемого в терроризме были криминальные связи за рубежом

У задержанного 9 мая за подготовку теракта в Москве мужчины были многочисленные связи с зарубежным криминалом. Об этом пишет РИА Новости.

«Обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного источника дохода, имеет многочисленные криминальные связи за пределами Российской Федерации», — говорится в материалах дела.

Несмотря на это, личность мужчины до сих пор «в полной мере не установлена». Его задержали 9 мая на основании показаний другого лица.

До этого стало известно, что 9 мая в Москве задержали, а затем арестовали подозреваемого в подготовке террористического акта.

Подозреваемому в тот же день предъявили обвинение в подготовке к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Районный суд арестовал его на два месяца.

Защита подала апелляционную жалобу, но Мосгорсуд согласился с решением суда первой инстанции.

Ранее сообщалось, что в России внесли в реестр террористов более 150 подростков.