У задержанного 9 мая за подготовку теракта нашли связи с зарубежным криминалом

У задержанного 9 мая за подготовку теракта в Москве мужчины были многочисленные связи с зарубежным криминалом. Об этом пишет РИА Новости.
«Обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного источника дохода, имеет многочисленные криминальные связи за пределами Российской Федерации», — говорится в материалах дела.
Несмотря на это, личность мужчины до сих пор «в полной мере не установлена». Его задержали 9 мая на основании показаний другого лица.
До этого стало известно, что 9 мая в Москве задержали, а затем арестовали подозреваемого в подготовке террористического акта.
Подозреваемому в тот же день предъявили обвинение в подготовке к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Районный суд арестовал его на два месяца.
Защита подала апелляционную жалобу, но Мосгорсуд согласился с решением суда первой инстанции.
Ранее сообщалось, что в России внесли в реестр террористов более 150 подростков.