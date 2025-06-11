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Обвиняемый в подготовке теракта в Москве признал вину

РИА: обвиняемый в подготовке теракта в Москве по заданию Украины признал вину
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РИА Новости

Москвич, обвиняемый в подготовке теракта в местах массового скопления людей по заданию украинских спецслужб, полностью признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, задержанный активно сотрудничает со следствием, признал свою вину в инкриминируемом преступлении и не оказывал сопротивления при задержании.

В мае текущего года Следственный комитет сообщил о предотвращении теракта в Москве, который готовился по указанию спецслужб Украины. В отношении жителя столицы было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В ходе обыска в его квартире был обнаружен телефон с перепиской с куратором из украинских спецслужб. Обвиняемый должен был забрать самодельное взрывное устройство (СВУ) в лесопарковой зоне на западе Москвы.

После обнаружения и изъятия СВУ в указанном месте, в отношении москвича было возбуждено еще одно уголовное дело — о приготовлении к совершению террористического акта.

Ранее в Краснодарском крае троих жителей осудили за призывы к терактам.

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