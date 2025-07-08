В минюсте США назвали конспирологией теории о смерти Эпштейна

Минюст США выложил 11-часовое видео для опровержения обвинений в убийстве обвиняемого в организации детской проституции финансиста Джеффри Эпштейна. Ролик размещен на сайте ведомства.

Согласно официальным данным, Эпштейн покончил с собой 10 августа 2019 года. Кадры с камер видеонаблюдения, опубликованные минюстом США, призваны доказать, что в помещение, где находился заключенный, перед его смертью никто не входил. Самостоятельный уход финансиста из жизни также подтвердило расследование Федерального бюро расследований.

«Независимый анализ этих кадров ФБР подтвердил, что с того момента, как Эпштейн был заперт в своей камере около 22:40 9 августа 2019 года, и примерно до 6:30 следующего утра никто не входил ни в один из уровней Специального жилищного подразделения (где ожидал расследования новых обвинений Эпштейн. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале ФБР.

Также в документе говорится, что пресловутого «списка Эпштейна» не существует, поэтому минюст США не будет его публиковать.

До этого предприниматель Илон Маск заявил, что имя президента США Дональда Трампа фигурирует в списке клиентов торговца детьми, и именно это якобы является причиной того, что этот список не был разглашен. Позднее Маск удалил пост с этими обвинениями.

Ранее Илон Маск высмеял дело о «списке Эпштейна» с помощью мема с клоуном.